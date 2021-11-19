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İçişleri Bakanı Soylu: "Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık"

19.11.2021 13:36
İçişleri Bakanı Soylu: "Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemiye rağmen çok sayıda vatandaşa afet eğitimi verildiğini belirterek, "Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemiye rağmen çok sayıda vatandaşa afet eğitimi verildiğini belirterek, "Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Programı" düzenlendi. AFAD Başkanlığı binasında gerçekleşen programa İçişleri Bakanı Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve çok sayıda mülki idare amiri katıldı. Bu yıl afet yönetimi hakkında vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik eğitimlerin pandemiye rağmen hedeflenen sayıya ulaştığını aktaran Bakan Soylu, "Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık. Bu konuda gayret gösterdik ve pandemi şartlarına rağmen vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefledik. Muhtar eğitiminde 44 bin 268 muhtar ile birebir eğitim yaptık. Çünkü o mahallede ne olduğunu, nerede kimin yaşadığını, binanın mazisini en iyi muhtarlar bilmektedir. Bazı konularda muhtarlarla, bazı konularda il ve ilçe belediye başkanlarıyla, bazı konularda da il özel idaresindeki arkadaşlarla iletişim kurarak bu koordinasyonu en üst seviyede tutmakla sorumluyuz" dedi.

"AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ İÇİN 377 BİN BAŞVURU ALDIK"

Eskiye göre afetle mücadelede araç ve ekipmanların artırıldığını ve AFAD gönüllülük sistemi ile çok sayıda başvuru aldıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Türkiye afet yönetiminde çok ciddi bir kapasite kullanmaktadır. Bunu hem AFAD çatısı altında doğrudan afetler için ayrılmış lojistik depoları, il müdürlükleri, mevcut araç ve ekipmanlar ile yapmaktadır hem de sivil toplum örgütlerinin veya diğer kamu kurumlarının araç ve ekipmanları ile yapmaktadır. Halihazırda 81 ilde il müdürlüğü ve 11 ilde de 11 birlik müdürlüğümüz var. Bin 804 arama kurtarma personeli, 773 aracı ve bunların içerisinde 103 tanesi de amfibi araçtır, 23 mobil koordinasyon tırı, 30 arama kurtarma köpeği, 27 lojistik deposu, 54 destek deposu, bu depolarda da 91 bin çadır, 194 bin yatak ve diğer malzemeler afetler için hazır durumdadır. Öte yandan AFAD gönüllülük sistemi ile önemli bir insan gücünü de hazırlıyoruz. Halihazırda 377 bin başvuru aldık. Bunlardan 82 bin arkadaşımız eğitimini tamamladı, 162 bin arkadaşımızın da eğitimleri devam ediyor. Şu ana kadar eğitimini tamamlayan personelin son afetlerde Batı Karadeniz sel ve yangın afet çalışmalarına bizzat şahit oldum. Eskiye göre bir diğer farkımız, teknolojiyi hem sahadaki çalışmalarda hem de afet yönetim karar süreçlerine dahil etmiş olmamızdır. Afetlerde yeni dijital sistemler geliştiriyoruz. Biraz önce tanıtımı yapılan AFAD Acil mobil uygulaması böyle bir adımdır. Geçen cuma günü Tekirdağ'da denemesini yaptığımız enkazdan çıkarılan yaralı ve can kayıplarını takip için geliştirilen barkod bileklik uygulaması, bir vatandaş yaralandığı zaman veya hayatını kaybettiği zaman Sağlık Bakanlığı ile koordine ettiği bileklik uygulaması ihtiyaç duyulan unsurlardan birisiydi. Yaralı veya ölen vatandaşın takip edilmesi bizim ve afetler açısından çok önemli bir uygulamadır" değerlendirmesinde bulundu.

"AFET DURUMUNDA SİZE ULAŞILMASINI İSTİYORSANIZ AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİN"

Doğal afet durumunda iletişimi kolaylaştıracak, takip edilmesi gereken unsurları gösterecek olan AFAD Acil mobil uygulamasının önemini vurgulayan Bakan Soylu, "Doğal afet yaşandığında telefon hatlarını meşgul etmeden ulaşmak istiyorsanız AFAD Acil mobil uygulamasını indirin. Deprem, sel, yangın, çığ düşmesi olduğunda ilgili birimlere tek tuşta ulaşmak istiyorsanız, deprem anında tereddüt etmemek, toplanma alanına yönlendirilmek istiyorsanız, enkaz altında kaldığınızda veya bir afet durumunda size ulaşılmasını ve yer tespitinin kolaylaşmasını istiyorsanız AFAD Acil mobil uygulamasını indirin" diye konuştu.

Afet anında hızlı bir şekilde refleks gösterebilmek için farklı konumlarda bulunan iş makinesi ve lojistik malzemeleri birbiri ile entegre hale getirmeye başladıklarını dile getiren AFAD Başkanı Yunus Sezer ise, "Yerel düzeyde 26 çalışma grubumuz için kılavuz il çalışmalarını başlattık. Ayrıca yerel destek ekiplerini 4 ilde kurduk, diğer ilde de çalışmalarımız devam ediyor. Akreditasyon çalışmalarında beslenme ve bağış depo yönetiminde birlikte hareket ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarının kapasite ve kabiliyetleri ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Araç kaynak ve araç takip sistemlerinin kurulması çalışmaları devam ederken, pilot çalışmalar düzenliyoruz. Herhangi bir afet durumunda hızlı bir şekilde hareket edebilecek seviyeye çıkartmak için niteliklerine göre hem iş makinesi envanter bilgilerini hem de farklı konumlarda bulunan lojistik malzemeleri birbirlerine entegre etmeyi amaçlıyoruz. Kaynak sayımında da önemli bir noktaya geldik, 850 bin olan kaynak girişimiz 15 milyona ulaşmış durumda" dedi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Bayram Türüdü/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık

Süleyman Soylu, Tragger, AFAD, 112, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "Afet eğitimi konusunda bu yıl 47 milyon 100 bin vatandaşa ulaştık" - Son Dakika
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