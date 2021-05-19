İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve uçakların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da maket uçakla saldırı teşebbüsüne ilişkin açıklama - Son Dakika