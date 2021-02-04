Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: "Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'a tepki gösterdi.
Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..." ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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