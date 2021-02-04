Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: "Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz"

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'a tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'a tepki gösterdi. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..." ifadelerini kullandı. (İHA)

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