İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin tüm yaraları sarmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Soylu, Dereli ilçe merkezindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerin yıkılma işleminin devam ettiğini, bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir taraftan da kendi bakanlıklarının hem taşınma hem kira yardımı yaptığını belirtti.

Soylu, kimseyi mağdur bırakmadan, güçlerinin yettiği nispetler ölçüsünde, vatandaşla el birliği içerisinde bu meseleyi çözeceklerinin altını çizdi.

Devletin tüm yaraları sarmak için elinden gelen gayreti gösterdiğine işaret eden Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı burada açık, net." dedi.

Soylu, yaşanan büyük afetten en çok esnafın ve yolların zarar gördüğünü ifade ederek, "Şu anda Karayollarının kendi ağında kapalı yolu yok. 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Özellikle İl Özel İdaresi ağındaki yollarda büyük hasarlar oluştuğunu dile getiren Soylu, sadece Dereli de değil diğer afet bölgelerinde de hasarın büyük olduğunu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Soylu, enerji sağlanamayan 5 köye bugün akşam saatlerine doğru verilmesinin planlandığını, bazı yerlerdeki su sorununun da çözüme kavuşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Gelinen noktanın, ilk günkü hasardan çok daha iyi olduğunu vurgulayan Soylu, "Elbette ki o günün bıraktığı kalıcı hasar, travma muhakkak burada yaşayan vatandaşımızın hem zihnindedir hem maddi ve manevi kaybının içerisindedir. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçüde çaba sarf ediyoruz. 2 bin 900 personel şu anda çalışıyor. 740 araç çalışıyor." dedi.

Soylu, topyekun gayret içerisinde olunduğunu söyleyerek, çalışmalara destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Bakan Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile görüştüğünü aktararak, "Onlar da DOKAP üzerinden AFAD'a 20 milyon lira gönderiyorlar. Onların da Yeşilyol kapsamında zarar gören alanları var, onlarda oradan karşılanabilecek. Buna yönelik olarak da elden gelen bütün gayret gösteriliyor." diye konuştu.

Afetle karşı karşıya kalanlara minnet ve şükranlarını ifade eden Soylu, "Çünkü ilk andan itibaren vakarları, asaletleri en yüksek noktadaydı. Devlete olan itimatları, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan bağlılıkları, bu konudaki güvenleri en üst noktadaydı." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, eleştirilere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Üzülerek ifade etmek istiyorum, sel, deprem meselelerinde bu işlere hiç girmem ama hayatta böyle bir şey işte. Fesat fesatlıktan, fitne fitneliğinden hiç vazgeçmiyor. Muhalefetin de bir asaleti vardır. 'Bir açık bulsam da acaba buradan yüklensem.' Yüklen, yüklendiğin ben değilim ki yüklendiğin biz de değiliz. Yüklendiğin aslında bu mesele ile karşı karşıya kalan vatandaş. Burada herkes gayret gösterirken, amaç sarf ederken ümitlerini yok etmeye çalışıyorsun. Yalanlarla beraber bir süreci baltalamaya çalışıyorsun. Sadece üzülüyorum, koskoca eğitim almış insanlar, üniversite bitirmişler, öğretmenleri onlara doğruyu öğretmiş, 'Ne olursunuz doğruyu konuşun.' demiş, ama bunlardan keyif alıyorlar ama şeytanda böyle bir şey iste, adama sirayet etti mi teslim alıyor. Bizim de duamız teslim almamalarını sağlayabilmektir."

Soylu, millete teşekkür ederek, "Gayretle bu işlerin üstesinden hep birlikte geliriz düşüncesi içerisindeyiz. Eksiğimiz, aksağımız muhakkak olabilir eksiği olmayan Cenabıallah'tır, hepimizin eksiği var." dedi.

Bakan Soylu, Allah'tan, kendilerini mağduriyet karşısında kalan vatandaşlara mahcup etmemesini diledi.

(Bitti)