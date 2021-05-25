Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu: "'Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan,... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "'Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." - ANKARA