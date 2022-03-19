Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Doğubayazıt'ta komandolarla bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Doğubayazıt'ta komandolarla bir araya geldi

19.03.2022 16:23
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Doğubayazıt'ta komandolarla bir araya geldi

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Doğubayazıt'ta 3200 rakımlı arazide görev yapan komandolarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Doğubayazıt'ta 3200 rakımlı arazide görev yapan komandolarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gitti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Vali Osman Varol ile Doğubayazıt ilçesine geçen Bakan Soylu, burada komandolarla bir araya geldi.

Zor arazi şartlarında 3200 rakımda görev yapan komandolarla sohbet eden Soylu, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Soylu, Orgeneral Çetin ve Vali Varol'un da katılımıyla Doğubayazıt Asayiş Komando Taburu'nda operasyon değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Soylu'nun ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Süleyman Soylu, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Doğubayazıt'ta komandolarla bir araya geldi - Son Dakika


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