Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi - Son Dakika
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi

25.03.2022 16:15
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 11 AFAD Birlik Müdürlüğü ve 10 İl Müdürlüğünün bin 433 personelinin katılım sağladığı Kentsel arama kurtarma tatbikatından sonra Eğil ilçesindeki dalış tatbikatını izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 11 AFAD Birlik Müdürlüğü ve 10 İl Müdürlüğünün bin 433 personelinin katılım sağladığı Kentsel arama kurtarma tatbikatından sonra Eğil ilçesindeki dalış tatbikatını izledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, AFAD Birlik Müdürlüğü, 10 İl müdürü ve bin 433 personelimin katılımı ile yapılan Kentsel arama kurtarma tatbikatına katıldı. Bakan Soylu, daha sonra Eğil ilçesine hareket ederek burada AFAD, Polis dalgıç, JAK ekiplerinden oluşan su altı dalgıç ekiplerinin tatbikatını izledi.

Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, botlarda bulunan dalış ekiplerine seslendi. Meselenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu söyleyen Soylu, ekiplerin insanlara nasıl el uzattıklarını ifade etti.

Arama kurtarma tatbikatlarının her biri kendileri için büyük bir sınava hazırlık mesafesinde olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Bu vesile ile hem buradaki bütün dalgıç arkadaşlarımızın birkaç günden beridir burada olduğunuzu, birçok dalış da gerçekleştirdiğinizi, biliyoruz. Aşağıda da bir şehir var zaten. O şehirleri de bir şekilde hepsini kimliklendirdiğinizi de biliyoruz. Bu vesile ile her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah, bir affet ile karşılaştırmasın. Ama bunu en iyi yaşayanlar sizlersiniz. Çünkü biz, bir affet bölgesinde yaşıyoruz. Hem gayretinizi tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, Allah, kolaylıklar versin diliyoruz. Allah' emanet olun" dedi.

Tatbikatın yapıldığı alanda beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve kamu kurum temsilcileri ve tatbikattan sorumlu yetkililer Bakan Soylu'ya eşlik etti.

Soylu, tatbikatın tamamlanmasıyla ilçeden ayrılarak Diyarbakır Valiliğine geçti. - DİYARBAKIR

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi

YORUMLAR
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Süleyman Soylu, Arama Kurtarma, Diyarbakır, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi - Son Dakika
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