Üye Girişi
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, "Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi"nin tanıtımını yaptı (2) - Son Dakika

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, "Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi"nin tanıtımını yaptı (2)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:49

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 21. yüzyıl yolculuğunun önemli dijital dönüşüm projelerinden birisi olacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 21. yüzyıl yolculuğunun önemli dijital dönüşüm projelerinden birisi olacağını belirtti.

Soylu, bir otelde gerçekleştirilen programda, çok sayıdaki işlem sırasında kimlik doğrulamanın yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) tanıtımını yaptı.

Video konferans yöntemiyle sistemin pilot olarak uygulandığı Ziraat Bankası şubesi, Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ile Ankara 12. Noterliğine bağlanan Soylu, sistem kullanılarak yapılan işlemleri takip etti, bilgi aldı.

Sistemin, hayata hız ve güvenlik katacağını ifade eden Soylu, her bir projenin, bir çocuğun doğumundaki gibi heyecan yaşattığını vurguladı. Süleyman Soylu, yapılan çalışmalarla dünyaya meydan okunduğuna dikkati çekti.

Temmuz ayı sonu itibarıyla daha da yaygınlaştırılacak

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartının sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini dile getiren Soylu, sistemin 16 noterlikte, Ziraat Bankası'nın 5 şubesinde, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Tapu Müdürlüğünde uygulandığını anlattı.

Bakan Soylu, sistemin temmuz ayı sonu itibarıyla daha da yaygınlaştırılacağını bildirdi.

PTT ve üç özel bankanın da pilot çalışma için hazırlıklarına devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu projemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 21. yüzyıl yolculuğumuzun önemli dijital dönüşüm projelerinden birisi olacaktır. Gündelik hayatımıza doğrudan katkı yapacaktır. Bu proje, yaşanan pek çok mağduriyetin, dolandırıcılık hadisesinin önüne geçecek olan, hem vatandaşlarımızı hem kurumlarımızı koruyacak olan bir proje olacaktır."

"Hakkaniyeti sağlam bir hale getirecektir"

Yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kimlik doğrulamanın gerçekleştirileceğini söyleyen Soylu, usulsüzlüklerin de önüne geçileceğini vurguladı.

Sistemin hayata geçirileceği alanlar hakkında bilgi veren Soylu, projenin bütçeye de katkı sunacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Dünyanın neresinde 'patates hat' diye bir şey var? Farklı kimliklerle alınan hatlar var. Bu birilerini üzecektir ama hakkaniyeti sağlam bir hale getirecektir. Birilerinin yerine ÖSYM sınavlarına girdiler. Birilerinin yerine başka sınavlara girmenin de önüne geçecek." dedi.

"1 milyon 563 bin kişi sürücü belgesini kimlik kartına yükledi"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile dijital dönüşüm alanındaki çalışmaları anlatan Soylu, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartlarının tek bir nokta olarak nüfus müdürlüklerinden verilmesini sağlayan "Üçü bir yerde" projesinin yürütülen önemli çalışmalar arasında yer aldığını söyledi.

Soylu, uygulama kapsamında 65,4 milyon kimlik kartı, 12,4 milyon sürücü belgesi ile 5,7 milyon pasaportun teslim edildiğini bildirdi.

Yeni nesil kimlik kartlarına ehliyetlerin aktarılabildiğini de belirten Soylu, 18 Eylül 2020'de başlayan proje kapsamında 1 milyon 563 bin kişinin sürücü belgesini kimlik kartına yüklediğini dile getirdi.

Yerli ve milli kaynaklarla oluşturulan Biyometrik Veri Sistemi'ne de değinen Soylu, bu konuda Türkiye'nin dünyadaki 7 ülkeden birisi olduğunu kaydetti.

e-Devlet projelerini de anlatan Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra e-Devlet üzerinden soy ağacı belgesi alınabileceğini, buradaki işlem süresinin de 2 saniye olacağını ifade etti. Soylu, bu belgeye ilişkin görselleri de gösterdi.

"Teknik altyapı tamamlandı"

Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacak yeni bir uygulamaya geçileceğini belirten Soylu, dijital nüfus şefliklerinin hizmet vereceğini, vatandaşların personel desteği olmadan "e-imza yüklemesi, şifre, randevu, adres beyan" işlemlerini yapabileceğini dile getirdi. Süleyman Soylu, sistemde fotoğraf olduğunda da kimlik kartı yenilemenin de yapılabileceğine değindi.

İçişleri Bakanı Soylu, üzerinde çalıştıkları bir başka projenin de "e-imza"nın yeni kimlik kartlarına yüklenmesi olduğunu, bu konuda teknik altyapının tamamlandığını bildirdi.

Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar katıldı.

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nin tanıtımını yaptı (2)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nin tanıtımını yaptı (2)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nin tanıtımını yaptı (2)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nin tanıtımını yaptı (2)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nin tanıtımını yaptı (2)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nin tanıtımını yaptı (2)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nin tanıtımını yaptı (2)
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nin tanıtımını yaptı (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı, geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, 'Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin tanıtımını yaptı (2) - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı 19:22 Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim 18:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı 18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti 18:11 Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı 16:04 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor         
19:35
Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı         
19:23
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil         
18:48
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı         
18:39
Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı         
18:07
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı         
16:19
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 20:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, "Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi"nin tanıtımını yaptı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement