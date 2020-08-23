Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde: (2) - Son Dakika

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde: (2)

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu." dedi.

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde: (2), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu." dedi.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a gelen Soylu, AFAD Merkezinde yetkililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik verilemeyen noktaların olduğunu söyledi.

Şu anda kayıp olduğunu bildikleri yaklaşık 6 kişinin daha bulunduğunu belirten Soylu, " Tirebolu'da 1 kişi, merkez Çaldağ'da 3 kişi, Espiye'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Bunun ötesinde, bu bahsettiğim ilçelerin bir bölümünün köylerinden bilgi aldığımız var, bilgi alamadıklarımız var ama şu anda muhtarlarla irtibat kuran arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızın verdiği bilgiler bu noktadadır." diye konuştu.

Soylu, Giresun Dereli, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Doğankent, Çaldağ- İnişdibi yollarının ulaşıma kapandığını, son aldığı bilgilere göre Çaldağ-İnişdibi yolunun açıldığını, diğer yolların da açılması için gerekli çalışmaların yapılmaya çalışıldığını aktardı.

Tüm arama kurtarma ekiplerinin seferber edilmiş durumda olduğuna dikkati çeken Soylu, "AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler. Ankara'dan gelen Samsun'a kadar geldi." ifadesini kullandı.

"Umudumuzu muhafaza edeceğiz"

Hem Dereli hem de Tirebolu istikametine geçeceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var. İnşallah onları kurtarma çalışmalarında hepimiz hem umudumuzu muhafaza edeceğiz hem de inşallah onları kurtarma bilgisini vatandaşlarımıza, milletimize veririz umudu içerisindeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah."

Bakan Soylu, Giresun'daki vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde. Özellikle Çanakçı'da yağar, o da Görele'yi de etkisi altına alırsa, buradan Görele'deki vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, dere kenarlarında ve suyun basabileceği noktalarda olmamanız gerekmektedir. Bunu şu anda Görele'deki arkadaşlarımız anons ediyorlar, etmeye de devam edecekler. Yine Çanakçı'daki vatandaşlarımıza da aynı duyuruyu yapmak isterim, Doğankent'e de yapmak isterim."

Suya iyice doyan toprağın sel ve heyelana daha da elverişli hale geldiğinin altını çizen Soylu, "Onun için gerekli tedbirleri hem biz alıyoruz hem de vatandaşımızın bu konuda tedbirli olmasını bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Giresun, Çaldağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 05:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde: (2) - Son Dakika
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