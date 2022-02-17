Üye Girişi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kosovalı mevkidaşı Sveçla ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kosovalı mevkidaşı Sveçla ile görüştü

17.02.2022 19:01

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla ile bir araya geldi.

Sveçla, İçişleri Bakanlığındaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.

Heyetler arası görüşme öncesinde iki bakan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kosova'nın kuruluş yıl dönümünde mevkidaşıyla bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Soylu, Türkiye ve Kosova'nın ortak tarihine ve dostluğuna dikkati çekti.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kosovalı mevkidaşı Sveçla ile görüştü
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kosovalı mevkidaşı Sveçla ile görüştü
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kosovalı mevkidaşı Sveçla ile görüştü

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kosovalı mevkidaşı Sveçla ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:15:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kosovalı mevkidaşı Sveçla ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement