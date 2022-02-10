Üye Girişi
Soylu: "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" - Son Dakika

Soylu: "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz"

10.02.2022 21:45
Soylu: "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Olimpiyat Şampiyonalarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

Soylu: Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz
Soylu: Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz
Soylu: Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz

YORUMLAR
500

Abdullah Çakmak, Süleyman Soylu, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soylu: 'Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:25 PKK baskınında gözaltına alınan şahıstan gazetecilere tehdit: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 22:11:53. #1.12#
SON DAKİKA: Soylu: "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement