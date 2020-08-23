Giresun AFAD il Müdürlüğü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hasar Tespit ve Koordinasyon toplantısında bilgiler alması İçişleri Bakanı Soylu: " Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu- Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı"

çişleri Bakanı Soylu: "Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, ekskavatörde bir operatör de maalesef kayıp. Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'da) Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu"

İçişleri Bakanı Soylu: "Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler"

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."

İçişleri Bakanı Soylu: "Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde."