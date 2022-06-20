Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, 19 Haziran'da Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından başlatılan 'Eren Abluka-2 Operasyonu' kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 M-16 piyade tüfeği, 1 AKS-47 piyade tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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