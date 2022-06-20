Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

20.06.2022 09:24
Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-2 Operasyonu' kapsamında, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-2 Operasyonu' kapsamında, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, 19 Haziran'da Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından başlatılan 'Eren Abluka-2 Operasyonu' kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 M-16 piyade tüfeği, 1 AKS-47 piyade tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

'KILIÇDAROĞLU'NA DUYURULUR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "'Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, jandarma ve korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere 'Hayır' diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur" dedi.

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Terör örgütüne ağır darbe: 'Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi' Terör örgütüne ağır darbe: 'Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi'
Kaynak: DHA

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