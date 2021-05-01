Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da güvenlik toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da güvenlik toplantısında konuştu: (1)

01.05.2021 13:01
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da güvenlik toplantısında konuştu: (1), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma döneminde muafiyet tanıdıkları sektörlerde şu ana kadar e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısının 691 bin 890 olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma döneminde muafiyet tanıdıkları sektörlerde şu ana kadar e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısının 691 bin 890 olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Ağrı Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısında, salgınla mücadeleyle birlikte dün başlayan tam kapanma dönemine vatandaşın büyük oranda uyduğunu söyledi.

Kurallara uymayan vatandaşlarla ilgili gereken uyarıların yapıldığını ifade eden Soylu, "Buradan televizyonlara ve gazetelere ufak bir sitemim var. Türkiye'nin yüzde 95'i evine kapanmıştır. Çok doğal olarak bizim sürdürülebilir kılmak zorunda olduğumuz ve başından itibaren de söylediğimiz birtakım sektörler, birtakım ana unsurlar var. Üretim ve tedarik zincirimiz devam edecek. Netice itibarıyla hayat devam ediyor. Tarım ürünleri bir taraftan bir tarafa taşınıyor. Ticaretin ana mekanizması devam ediyor. Türkiye'yi tam kapatırken, Türkiye'nin ana işleme mekaniğini bir vesileyle kapatmış değiliz. O da devam ediyor." diye konuştu.

"Herkes sokakta gibi gösterdiler"

Bakan Soylu, dün Türkiye'nin yüzde 95'inin evlerinde olduğunu yineleyerek şöyle devam etti:

"Herkesin yardımcı olması ve teşvik etmesi gerekirken ki yüzde 95 de içerideyken, sanki bunu tahrike yönelik ki bizim yöntemimiz bu dönemde denetleme yapıyoruz. Denetleme noktalarına kameraları koyar, orada bizim denetleme yaptığımız süreç içinde birikmeyi, 'şu anda yollar bu kadar kalabalık' diye gösterirseniz, tanımlamanız bu olur. Ama 'kolluk kuvvetleri bu denetlemeleri yapıyor, dışarıya çıkan araçların ve insanların kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor' derseniz problem olmaz. Herkes sokakta gibi Türkiye'nin 81 vilayetinin meydanlarını televizyonlarda gösterdiler. Kimse yoktu meydanlarda ama ana arterlerde bir yerden bir yere giden, ulaşmaya çalışanlara şehir girişlerinde, köprülerde bizler araçları durduruyoruz ve onları bir nizama uydurmaya çalışıyoruz. Maalesef teşvik eden kadar tahrik eden de var. Bu kadar noktadan sonra buna güceniyoruz. Ama herkes de işini yapıyor. Kimisi hayra çalışıyor kimisi de şerre çalışıyor. Biz de işimizi yapmaya çalışacağız."

Tam kapanma döneminde yeni bir çalışma daha başlattıklarına işaret eden Soylu, çalışma izin belgesi işlemini e-devletten yürüttüklerini dile getirdi.

"178 bin 283 kişi seyahat izin belgesi aldı"

Bir anda 5-6 milyonluk bir başvuru aldıklarını söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Hepsi başvuru değildir belki de bir kısmı da acaba nasıl bir süreç diye bakmıştır. Burada tüm tanımlamaları yaptık. Bunu ilgili kurumlarla birleştirdik. Bir saniye içinde tespit edilebilir bir sistem kurduk. İlk saatlerde biraz yoğunluk oldu. Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı. Buradan belgeyi aldıktan sonra bu denetimi yapan kolluk güçlerimizin de hem cep telefonlarına hem tabletlerine düşüyor. Bu denetimde çok rahat bir şekilde bunu denetleyebilme imkanına kolaylıkla sahip olabiliyor. Bunu da başardık ve bugün bu işliyor."

Bakan Soylu, çalışma izni alanların çok rahat bir şekilde dışarı çıkabileceğini vurguladı.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Ağrı Valiliği, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da güvenlik toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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