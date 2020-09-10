Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002'den...
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002'den itibaren kronikleşmiş sorunlarımızın üstüne gittiğimiz, güçlü bir liderlik ve stratejik bir akılla teker teker çözdüğümüz, problemlerin kronik olma karakterlerini bitirdiğimiz, en azından tünelin...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002'den itibaren kronikleşmiş sorunlarımızın üstüne gittiğimiz, güçlü bir liderlik ve stratejik bir akılla teker teker çözdüğümüz, problemlerin kronik olma karakterlerini bitirdiğimiz, en azından tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz bir yüzyıl oldu." - ANKARA
Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:17 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002'den... - Son Dakika
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