Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002'den... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002'den itibaren kronikleşmiş sorunlarımızın üstüne gittiğimiz, güçlü bir liderlik ve stratejik bir akılla teker teker çözdüğümüz, problemlerin kronik olma karakterlerini bitirdiğimiz, en azından tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz bir yüzyıl oldu." - ANKARA