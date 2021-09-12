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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu: (2)

12.09.2021 19:32
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin, "Şu ana kadar Kastamonu, Sinop ve Bartın'da vatandaşımıza 203 milyon 325 bin 396 lira nakdi yardım yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin, "Şu ana kadar Kastamonu, Sinop ve Bartın'da vatandaşımıza 203 milyon 325 bin 396 lira nakdi yardım yapıldı." dedi.

Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin birçok arama kurtarma ekibinin başarılı çalışmaların altına imza attığını belirtti.

Sel bölgelerinde 37 sivil toplum kuruluşunun çalıştığını aktaran Soylu, "Hepinizin huzurunda onlara da teşekkür ediyorum. Kızılayımız bu süreçte 900 bin öğün yemek dağıttı. Bizim beslenme grubu başkanımız, yöneticimiz Kızılay'dır. Tüm sivil toplum örgütleriyle beraber ve onların aşevleriyle beraber onları da koordine ederek yöneterek 900 bin öğün yemek dağıttı. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 7 bin 500 personel giydirdi yani burada çalışan... 7 bin 500 vatandaşımızın da yine hem sosyal marketlerden hem gezici marketlerden yani gezici koordinasyon birimlerinden giyimlerini sağladık." diye konuştu.

Mağdur olan ve taşınması gereken 464 selzedenin jandarma tarafından taşındığını dile getiren Soylu, vatandaşlara her türlü desteği ortaya koymaya çalıştıklarını aktardı.

"Denizden 65 bin metreküp tomruk toplandı"

Helikopterler ve insanlı keşif uçaklarının arama kurtarma çalışmaları dahil 1164 saat havada uçtuğunu ve çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Sadece 103 bin gıda kolisi dağıtıldı. Tam bunun yarısı kadar da temizlik ve hijyen kolisi dağıtıldı. Yani 50 bini aşkın temizlik ve hijyen kolisi ve yine 1348 tır, kamyon veya kamyonet vatandaşımızın, bağışçılarımızın yüksek gönüllülükleriyle Bartın, Sinop ve Kastamonu'daki sel bölgelerine yardımı oldu. Yine burada temizlik çalışmaları önemli çalışmalardı. 25 bin kamyon sadece Bozkurt'ta ve geri kalan yerlerde 35 bin kamyon çamur taşıdı. Yine Ulaştırma Bakanlığımız gerek Sahil Güvenlik Komutanlığımız gerek Orman Bakanlığımız gerek Kıyı Emniyeti tarafından sel sonucu denize sirayet eden 65 bin metreküp denizden tomruk toplandı. Yaklaşık yine özellikle 3 bin 249 jandarma, 3 bin 200 gönüllü personel toplam 6 bini aşkın gönüllü vatandaşımız ve bunların içerisinde çok az da kamu personeli var, temizlik çalışmaları yaptılar ve bir ay süren temizlik çalışması. Bunun yanı sıra 8 vali, 6 mülkiye müfettişi, 23 kaymakam toplam 37 mülki idare amiri burada, ayrıca 1630 emniyet personeli bu bölgede güvenliğin sağlanması açısından çalışma ortaya koydular."

Soylu, defterdarlıktan, sosyal yardım vakıflarına, ticaret odasından esnaf odalarına, Diyanetten camideki imamlara ve öğretmenlere kadar çok sayıda kurum ve kişinin sel bölgesinde görev yaptığını belirterek herkese teşekkür etti.

Köy yollarında sel nedeniyle oluşan hasarlara da işaret eden Soylu, "143 köy yolu ve 416 bağlısı kapanmış. Bunların hepsi gerek Karayolları, gerek İl Özel İdaresi, gerekse de DSİ ekipler tarafından eski haline getiriliyor. Burada kurumların isimlerini verirken aslında herkesin nasıl bir işin parçasını tuttuğu ve taşın altına elini koyduğu, devletin tüm kurumlarının ahenk içinde çalıştığı çok net bir şekilde görülmektedir." ifadesinde bulundu.

Bölgede her şeyin düşünüldüğünü belirten Soylu, "İşin hasar tespitinden psikososyal desteğine kadar hiçbir şey eksik bırakılmadı. Sahipsiz hayvanların beslenmelerinden aşılanmasına kadar Valiliğimizin koordinasyonunda HAYTAP, sivil toplum örgütleri, herkes elinden geleni ortaya koydu." dedi.

Sadece Bozkurt'ta 116 köprünün zarar gördüğünü kaydeden Soylu, şunları dile getirdi:

"Sinop ve Bartın'ı da eklediğimizde en az 2-3 kat artar. Karayolları, DSİ, il özel idareleri hep birlikte hem bunların geçiş tedbirini aldılar hem de ihalelerin büyük bölümünü bitirerek kısa sürede gerçekleştirecekler. İller idaresi ve belediyelerimiz sadece bu bölgede su için 18 bin 707 metre iyileştirme ve tamir yaptılar. Tüm kanalizasyon, içme suyu ve aynı zamanda yağmur su hatları yeniden burada gerçekleştirilecek."

Yardımlar hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, "Şu ana kadar Kastamonu, Sinop ve Bartın'da, eşya yardımı, kira yardımı ve taşıma yardımı da dahil olmak üzere, aynı zamanda iş yerlerimizin hasarlarının da şu ana kadar yüzde 50'sinin karşılanması kaydıyla toplam vatandaşımıza 203 milyon 325 bin 396 lira nakdi yardım yapıldı. Bunda araç yardımları da dahil. İş yeri sahiplerimizin yüzde 50'lik kısmı da önümüzdeki günlerde gönderilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Kastamonu, Bozkurt, Bartın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu: (2) - Son Dakika
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