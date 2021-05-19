Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8. Ana Jet Üssü'nde patlama yaşandığı iddia edildi. Kısa süreli silah seslerinin ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Saat 00:52 itibariyle 2. bir patlama daha meydana geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yaşanan patlama ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Bakan Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da askeri tesise saldırı! Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika