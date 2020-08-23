Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayıp 5 jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun ve ilçelerinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları noktada incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun ve ilçelerinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu- Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları noktada incelemelerde bulundu.
Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun'a gelerek AFAD İl Müdürlüğü'nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaşanan afet ile ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, daha sonra Tirebolu-Doğankent yoluna geçti. Doğankent'e giderken içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü yeri ve kaybolan jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:32
Kaynak: İHA
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