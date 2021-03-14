Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

"SERVET ANNEMİZ BU VATANA HİZMET EDEN BİR EVLADI YETİŞTİRMİŞ OLMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Öncelikle musallada uğurladığımız Servet annemize rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Servet annemiz bu millete, vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Servet annemiz de hem böyle bir evlat ve evlatlar yetişmenin bahtiyarlığı içinde hakka yürüyor. Zira sevgili peygamberimizin hadisi şerifinde de buyurduğu gibi; 'İnsanlar ölür ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar.' Şimdi Servet annemiz de hem böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüdü, yürüyor" ifadelerini kullandı.

- İstanbul