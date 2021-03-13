Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesin cenazesi hastaneden alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesin cenazesi hastaneden alındı. Bakan Soylu, cenaze aracının içinde hastaneden ayrıldı.

Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için çok sayıda kişi hastaneye akın etti. Hastaneye geleler içinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK PARTİ eski ve yeni dönem milletvekilleri 'de vardı. Servet Soylu'nun cenazesi hastaneden alınıp, Bakan Süleyman Soylu'nun Bahçeşehir'deki evine götürüldü. Bakan Soylu, cenaze aracının içinde hastaneden ayrıldı. Bir süre hastanede kalan Soylu'nun yakınları da hastaneden ayrılırken, cenazenin yarın defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL