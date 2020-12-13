Bakan Soylu: "Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır. - Son Dakika

Bakan Soylu: "Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır.

13.12.2020 12:22

Bakan Soylu: "Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır.

Bakan Soylu: "Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve demokrasimiz için bu Meclis çok emek vermiştir"

-"Bizi bir alana hapsetmeye çalışanlara karşı, ilk kez sorunları onların sahasına yıkabilen bir Türkiye var. Ürkmeyen, korkmayan, çekinmeyen, her meselenin adını koyabilen bir Türkiye var"

-"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Menderes'e, Demirel'den Özal'a, Türkeş'ten Erbakan'a, bu mücadelenin ızdırabını çeken tüm devlet adamlarımızla beraber tırnaklarımızla kazıya kazıya Türkiye bu noktaya geldi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröriste 'terörist' diyoruz. Terör destekçisine 'terörist' diyoruz. İhbarcısına, İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz, İmralı'daki devrik terörist başına 'terörist' diyoruz ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü bir Biçirpinin Duran Kalkan'a da 'terörist' diyoruz" dedi.

Soylu, 2021 Merkezi Yönetim bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri üzerine İçişleri bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Soylu, sözlerini başında dün bir şehit cenazesinde olduğunu hatırlatarak, "Biz Yüzbaşı Yasin'in, arkadaşlarımız da Uzman Çavuş Oğuzhan'ın cenazesindeydi. Geçen hafta da bir şehit cenazesindeydim. Hayatımda duyduğum belki de en asil cümleyi duydum. Eğildim, şehidin eşine baş sağlığı diledim, dedi ki: 'Bakanım, benim eşim işine hiç geç kalmadı, nereye çağrıldıysa da gitti. Sayın Bakanım, şimdi Allah onu sevdi ve çağırdı, onun en yüce katına gitti'. Bu memleket niye hür biliyor musunuz, bu memleket niye bağımsız ve bu memleket niye ayakta? Asaletine, toprağının sadakatine, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, iman eden bu kadınlar ve bu insanlar sayesinde. Bu vesileyle, bütün şehitlerimizi, gaza ehli bütün gazilerimizin hepsinin huzurunda rahmetle, minnetle, şükranla; yaşayan gazilerimizin de sıhhat ve afiyetle hepsinin huzurunda eğiliyorum. Allah bizi onlara mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Türkiye, bugün, Kızılelma yürüdüklerini belirten Soylu, "Şunu arz etmek istiyorum: Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve demokrasimiz için bu Meclis çok emek vermiştir. Dünyada bir kurtuluş savaşını bilfiil yönetmiş tek Meclis bizim Meclisimiz'dir. Her darbede, her cunta yönetiminde itibarı zedelenmek istedi bu Meclisin, siyaseti aşağılandı. En son 15 Temmuz'da hepimiz yaşadık, fiilen bombalandı. Oysa, bugün, tarihimizin en büyük fırsatını yakaladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Menderes'e, Demirel'den Özal'a, Türkeş'ten Erbakan'a, bu mücadelenin ızdırabını çeken tüm devlet adamlarımızla beraber tırnaklarımızla kazıya kazıya Türkiye bu noktaya geldi. Bizi bir alana hapsetmeye çalışanlara karşı, ilk kez sorunları onların sahasına yıkabilen bir Türkiye var. Ürkmeyen, korkmayan, çekinmeyen, her meselenin adını koyabilen bir Türkiye var" şeklinde konuştu.

Soylu, İtalya'da Belediyelere kayyum atandığını hatırlatarak, "Teröriste 'terörist' diyoruz. Terör destekçisine 'terörist' diyoruz. İhbarcısına, İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz, İmralı'daki devrik terörist başına 'terörist' diyoruz ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü bir Biçirpinin Duran Kalkan'a da 'terörist' diyoruz. Hiç merak etmeyin, biz içeride olan biten her şeyin farkındayız. Size soruyorum: Sabahtan beri Kandil'de elinize yazılıp verilmiş metinleri dinliyorum, Hiç birinde Demirtaş'ın ismi geçmiyor. Ne oldu Demirtaş'ı açığa mı aldınız? Açığa mı aldınız Demirtaş'ı? PKK'nın haber ajansından çocuk kandırıp gibi yaptığınız düzmece haberler bize sökmez. PKK bağlantısından görevden aldığımız belediye başkanlarına, bazı belediye başkanlarının daha koltuğuna oturmadan koşa koşa bu belediyelere geçmiş olsuna gitmesi, bizi Yunanistan'a şikayet etmesi, Avrupa'ya şikayet etmesi bize sökmez" dedi.

Soylu, hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını göstererek, "Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bunlar işçi. HDP'yi kriminalize eden PKK'nın kendisidir. Kürtler de, Aleviler de bu ülkenin çimentosudur" diye konuştu.

Doğdu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine AK parti yatırımlarını anlatan Soylu, "Ohh, paralarınız terör örgütüne gitmiyor, millete gitmiyor. 73 Belediye Başkanı 694 yıl hapis cezası aldı. Kapak olsun. Terör örgütün bu kış mağaralarda yalnız bırakmayacağız. Onlara sürprizimiz var, onlar ecel teri döktürecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır.
Bakan Soylu: Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır.
Bakan Soylu: Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır.
Bakan Soylu: Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır.

Süleyman Soylu, Terörist, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Bu Meclis kurulduğu günden itibaren çok zor günler yaşamıştır. - Son Dakika


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