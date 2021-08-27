İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. 5 başlık altında gönderilen genelgede, yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek denetimler ve bilgilendirme/ farkındalık çalışmaları anlatıldı. - ANKARA

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