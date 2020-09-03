Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" konulu... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" konulu genelge gönderdi. Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadelede temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. - ANKARA