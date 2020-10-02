Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi - Son Dakika

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı ifade edilen genelgede, birçok Avrupa ülkesinde, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği belirtildi.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapıldı.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen yazıya da yer verildi. Yazıda, "Dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 pandemisine yönelik olarak; Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığınca ülkemizdeki ve Dünya'daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir. Dünyada halen Covid-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir" denildi.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek.

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

(İHA)

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, toplum, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi - Son Dakika


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