Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (1) - Son Dakika

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (1)

Son dakika güncel haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (1), System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda temmuz ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Konuşmasının başında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Çataklı, Türkiye'nin, bütün güvenlik politikaları ve güvenlik stratejilerinin yeniden düzenlendiği, her bir probleme sonuç odaklı, bilimsel ve kalıcı çözümler üretmeye gayret edildiği ve olumlu trendler yakalanan bir dönemde olduğunu söyledi.

Çataklı, güvenlik meselelerinin en önemlilerinden ve en çok can yakanlarından birinin de trafik meselesi olduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda bayram dönemlerinde alınan yoğun önlemler ve ortaya koyulan kampanyalarla günlük ortalama can kayıplarında geçmiş yıllara oranla önemli azalış elde edildiğini dile getiren Çataklı, ancak amaçladıkları seviyenin, sıfır kaza ve can kaybı olduğunu anlattı.

Kurban Bayramı tatilinin trafik bilançosu

Ülke genelinde 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde 162 bin 832 trafik personeli ve

otobüsleri denetlemek üzere görevlendirilen 718 çalışanın, 7/24 çalışma esasına göre mesai yaptığını belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihlerindeki 5 günlük bayram tatilinde, 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır. Can kayıpları en fazla Ankara (11), Hakkari (6) ve Niğde (6) illerinde gerçekleşmiştir. Aldığımız ve kararlılıkla uyguladığımız tedbirler sayesinde son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 57'lik artışa rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı

15'ten 12'ye düşmüştür. 100 binlik araç sayıları esas alındığında yüzde 30'luk bir düşüş sağlandığını bu verilerden görüyoruz. Bu düşüşlerde özellikle denetimlerin artması, yol ve araç standartlarının yükselmesinin etkili olduğunu ifade etmek isteriz. Saha çalışmalarımız sonucu belirlediğimiz ve tedbir aldığımız

17 ildeki 20 kaza kara noktasında ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde hiçbir ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir."

Çataklı, bayramda meydana gelen trafik kazalarının nedenleri arasında yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanma, dikkatsizlik, yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçme, trafiğe olan konsantrasyon eksikliği, şerit ve güvenli takip mesafesinin ihlal edilmesinin öne çıktığını söyledi.

Terörle mücadele

Terörle mücadele operasyonlarının temmuzda da hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Çataklı, "Terörü bu ülkenin gündeminden çıkarmaya kararlıyız." dedi.

Çataklı, operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Bu kapsamda Yıldırım-1 Operasyonu, 13 Temmuz'dan itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, Yıldırım-2 Operasyonu 19 Temmuz'dan itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, Yıldırım-3 Operasyonu 26 Temmuz'dan itibaren Ağrı dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır- Kars kırsalında, Yıldırım-4 Operasyonu 28 Temmuz'dan itibaren Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında başlamıştır.

Temmuz ayı içinde 8'i büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere

toplam 11 bin 57 kırsal, 1509 şehir terör operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda, 48 mağara, sığınak veya barınak kullanılamaz hale getirilmiş, 40 mayın veya el yapımı patlayıcı, 610 kilogram patlayıcı madde, 60 silah, 9 bin 264 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Operasyonlarda, 5'i gri kategoride Arananlar Listesi'nden olmak üzere 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 80'i PKK/KCK, 23'ü DEAŞ,

2'si ise sol terör örgütü mensubu kişilerdir. Yine temmuz ayı içindeki terör operasyonları kapsamında 2 bin 108 gözaltı, 325 tutuklama işlemi gerçekleştirilmiş, tutuklamalardan 105'i PKK/KCK, 188'i ise FETÖ/PDY, gözaltıların da 1393'ü FETÖ/PDY, 441'i PKK/KCK kapsamında yapılmıştır."

"Bu yıl kök kenevir ekiminde hareketlenme gözleniyor"

Bir diğer önemli güvenlik başlığının da uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Çataklı, uyuşturucu meselesinde kararlılık ve mücadele azimlerinin her geçen gün daha da arttığını bildirdi.

Bu yıl özellikle kök kenevir ekiminde yine bir hareketlenme gözlendiğini ve ekiplerin sahayı bu anlamda baskıladıklarını anlatan Çataklı, "Temmuz ayında ekiplerimiz, 43 milyon 746 bin 580 kök kenevir ele geçirdiler ki geçen aya göre yüzde 156'lık bir artış söz konusudur. Yine temmuzda 7 ton 746 kilogram esrar, 442 kilogram skunk, 1 ton 493 kilogram eroin (geçen aya göre yüzde 305 arttı), 2 kilogram kokain, 371 kilogram metamfetamin (geçen aya göre yüzde 97 arttı), 634 bin 890 adet ecstasy (geçen aya göre yüzde 246 arttı), 93 bin 626 captagon ve 209 bin 255 adet sentetik ecza maddesi

ele geçirilmiştir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği gibi "uyuşturucu satıcısıyla teröriste aynı muameleyi gösterme" noktasındaki tavırlarında en ufak bir sapma olmadığını vurgulayan Çataklı, "Gençlerimizi bu dertten kurtarmak,

bölücü terör örgütlerinin gelir kaynaklarını yok etmek ve

bu bataklığı tam anlamıyla kurutmak için

her türlü tedbiri almaktan çekinmeyeceğimizi, tüm imkan ve kaynakları kullanmaya devam edeceğimizi ama mutlaka anne babaların, tüm vatandaşlarımızın desteğini, teyakkuzunu ve dikkatini rica ettiğimizi buradan bir kere daha

ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaçakçılıkla mücadele

Çataklı, temmuzda düzenlenen 1335 kaçakçılık operasyonunda, 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını, kaçak olduğu belirlenen 452 bin 801 paket sigara ve 2 milyon 864 bin 632 litre akaryakıt ele geçirildiğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin vicdanları yaralayan bir konu olduğuna dikkati çeken Çataklı, Bakanlık olarak bu sorunla mücadele için sürekli yeni çözümler üretmeye gayret ettiklerini, görevli personel sayısı ve eğitimlerin yanı sıra dijital uygulamalarla acil müdahale kabiliyetini artırdıklarını dile getirdi.

Çataklı, "Bu yıl 6284 sayılı Kanun kapsamına giren kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 142'dir. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 193'tü, yani yüzde 26'lık bir azalış söz konusudur. Elbette ki bu mesele de tıpkı trafik ve diğer hadiselerde olduğu gibi 1 rakamının bile bize büyük geldiğini, sıfırı hedeflediğimizi hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonlara indirilen KADES uygulamasına değinen Çataklı, programın bugüne kadar 494 bin 982 kişi tarafından indirildiğini, uygulamayla 36 bin 535 ihbar yapıldığını ve bunların hepsine müdahale edildiğini bildirdi.

Çataklı, aile içi şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmaları anlatırken, daha önce sadece 81 il emniyet müdürlüğünde olan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerinin ilçe düzeyinde de kurulduğunu ve şu an 1005 noktada faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Asayiş uygulamaları

"Türkiye'nin şehirlerini dünyanın en güvenli şehirleri yapma" hedefiyle

yürüttüklerin asayiş çalışmalarına değinen Çataklı, temmuzda ülke genelinde 3 güven/huzur uygulaması yapıldığını, 1 milyon 49 bin 177 kişinin kimlik bilgilerinin sorgulandığını, aranan 4 bin 793 zanlının yakalandığını, 376 bin 416 aracın kontrol edildiğini, 49 bin 517 umuma açık yerin denetlendiğini kaydetti.

Ülke genelinde ilk 7 ayda günlük evden hırsızlık ortalamasının 138 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Çataklı, bu sayıda geçen yıla göre yüzde 22 düşüş olduğunu bildirdi.

Çataklı, günlük evden hırsızlık ortalamasında geçen yıla göre Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da yüzde 31 ve İzmir'de yüzde 14 azalma kaydedildiğini vurguladı.

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadele alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'nin, siber suçların takibinde uluslararası ortalamanın üzerinde bir kapasiteye sahip olduğuna dikkati çeken Çataklı, sanal bahis ve kumardan çocukları hedef alan siber suçlara kadar pek çok konuyu ciddi şekilde takip ettiklerini kaydetti.

Çataklı, "Bu kapsamda temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış, 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." dedi.

Düzensiz göçle mücadele

Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'dan gelen düzensiz göç rotaları üzerinde bulunduğuna işaret eden Çataklı, bu konuda ciddi bir mesai harcadıklarını dile getirdi.

Temmuz da 1493'ü denizlerde olmak üzere 7 bin 726 düzensiz göçmenin yakalandığını, 412 organizatörün gözaltına alındığını bildiren Çataklı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarının sağladığı huzur ortamı sayesinde ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısının bugün itibarıyla 407 bin 520 olduğunu söyledi.

Çataklı, hayvanları ve çevreyi korumak noktasında insanların farkındalığını artırmak, vatandaşlarla el ele vererek yaşanması istenmeyen olaylara engel olmak için çalıştıklarını, bu kapsamda ilk etapta 260 personelin katılımıyla çevre, doğa ve hayvanları koruma polislerinin eğitimlerine başlandığını bildirdi.

Çevre, doğa ve hayvanları koruma konusunda Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Çataklı, uygulamaya dair bilgi verdi.

(Sürecek)

Kurban Bayramı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (1) - Son Dakika
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