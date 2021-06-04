Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-11 Operasyonu kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında tespit edilen teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve özel harekat birlikleriyle operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede - Son Dakika

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