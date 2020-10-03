Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen, hava kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:47 - Kaynak: DHA
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