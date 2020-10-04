Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Dün ölü ele geçirilen 3 teröristin yanı sıra bugün bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 20:45 - Kaynak: AA
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