Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-7 operasyonunda 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Yıldırım-7 operasyonu hakkında yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA