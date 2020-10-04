İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada

İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde bin 706 personel görev yapıyor.

İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada

ANKARA - İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde bin 706 personel görev yapıyor. Bu amirliklerce "HAYDİ" uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediliyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği "HAYDİ" uygulaması sayesinde 1 bin 649 ihbara müdahale edildi.

İçişleri Bakanlığı, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için 81 ilde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri oluşturdu. Bu amirliklerde görev alacak personel, gönüllük esasına göre özellikle üniversitelerin veterinerlik, veteriner teknisyenliği, hayvan bilimci vb. bölümlerinden mezun olanlar arasından seçildi. Bugün itibariyle Türkiye genelinde bin 706 personel bu birimlerde görev yapıyor. Ayrıca olaylara müdahale için kullanılacak olan araçlar da tasarlanarak illere gönderildi.

"HAYDİ"ye hayvanseverlerden ilgi

Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca HAYDİ mobil uygulaması hayata geçirilerek, Temmuz ayında hizmete alındı.

Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

Bin 649 asıllı ihbara müdahale edildi

28 Temmuz'da hizmete giren HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını bugüne kadar 32 bin 135 kişi cep telefonuna indirdi. Bin 649 'u asıllı, bin 118'i asılsız olmak üzere 2 bin 764 ihbara müdahale edildi, ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada
İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada
İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada
İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi         
19:17
8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu 8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu         
17:49
Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi         
17:13
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 19:58:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei