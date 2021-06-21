Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel... - Son Dakika

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel...
21.06.2021 15:34
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte...
İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis- Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
Son Dakika 16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor 15:59 Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar 15:49 Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu 15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti 15:29 İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor 14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? 14:43 Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi 14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi