İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' kapsamında; Hakkari Çukurca/ Kazan Vadisi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapıla yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor." denildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 19:25 - Kaynak: DHA
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