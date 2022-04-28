EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahlayla ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika
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EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahlayla ölü olarak ele geçirildi

28.04.2022 19:33
EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahlayla ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1...

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

(İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahlayla ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahlayla ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika
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