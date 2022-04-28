EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahlayla ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

(İHA)