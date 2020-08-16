Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen...
Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgüt mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:52
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen... - Son Dakika
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