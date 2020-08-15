Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram...
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:47
Kaynak: AA
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