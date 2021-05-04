Son dakika haber! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'PAZARYERLERİ' GENELGESİ - Son Dakika

Son dakika haber! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'PAZARYERLERİ' GENELGESİ

04.05.2021 20:38
Son dakika haber! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'PAZARYERLERİ' GENELGESİ, System.String[]

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olacağını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 'Pazaryerleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen yaş sebze- meyve gibi tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde tespitler bulunuyor.

Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı: Tam kapanma dönemi içerisinde  8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Cumartesi günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze, meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri ürünlerin satışına  ise izin verilmeyecek.Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazaryerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak. Pazaryerlerine kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç- gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş, çıkışlar engellenecek. Pazaryerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak. İlgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak. Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen 'mesleki faaliyet belgesi' ile 'ticari araç görevlendirme belgesini' ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Pazaryerlerine yönelik her türlü tedbir; vali ve kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlancak ve  sahada bizzat takip edilmesi sağlanacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetleri eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Haber:  ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Cumartesi, Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'PAZARYERLERİ' GENELGESİ - Son Dakika


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