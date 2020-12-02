Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama - Son Dakika

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

02.12.2020 18:22
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süreler içinde lokanta, restoran tarzı yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi hizmetini saat 24.00'e kadar sürdürebilecekleri ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı yeni alınan tedbirlerle ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin internet sitesinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süreler içinde lokanta, restoran tarzı yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi hizmetini saat 24.00'e kadar sürdürebilecekleri belirtildi.

Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetlerinin yeni bir karar alınıncaya faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilerek, "Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir" denildi.Tatlı ve pastanelerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerine ilişkin, "Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma) saat 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler" ifadesine yer verildi.65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SEYAHATLERİOtel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatlerinin nasıl olacağına ilişkin, "Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir" denildi.Cemevlerindeki 65 yaş ve üzeri dernek/vakıf yöneticileri, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadıklarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi) 65 yaş ve üzeri kişiler, hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır."


İçişleri Bakanlığı, Hamam, Yüzme, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama - Son Dakika


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