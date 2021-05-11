Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramını da içine alan sürede şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 95 bin 948 kolluk... - Son Dakika

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramını da içine alan sürede şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 95 bin 948 kolluk...
11.05.2021 10:49
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramını da içine alan sürede şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak.
İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramını da içine alan sürede şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak.
İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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