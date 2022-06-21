İçişleri Bakanlığı : " Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt- Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando , Jandarma Özel Harekat birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 'Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022... - Son Dakika

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