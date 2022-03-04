Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, İçişleri Bakanlığındaki konferans salonunda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda şubat ayında hiçbir aksaklığa, hiçbir zafiyete ve hiçbir güvenlik açığına mahal verilmediğini söyledi.

2022'yi "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan ettiklerine dikkati çeken Çataklı, "Bu yıl afetlerle mücadelede deyim yerindeyse vites yükselttik ve bu yılı "tatbikatlar yılı" ilan ettik. Bu kapsamda, ülke genelinde çok sayıda tatbikat planımız söz konusudur. Bu hususta vatandaşlarımızdan da birkaç istirhamımız olacak. AFAD Başkanlığımızın hazırladığı afet içerikleri, AFAD'ımızın web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında bulunmaktadır." dedi.

Vatandaşlara da seslenen Çataklı, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan da ricamız, bunları dikkatle takip etmeleridir. Bilhassa afet eğitimlerini almaları, aldılarsa çevrelerini teşvik etmelerini de ayrıca bekliyoruz. Bahsettiğim bu içeriklerde, afete yönelik bireysel önlemler de yer alıyor. Lütfen afet çantanızı hazır edin, afet anında ya da öncesinde yapılması gerekenleri dikkatle takip edin. Burada bir dolabı sabitlemek için harcanacak bir dakika, belki de bir ömrü kurtaracaktır."

Şubatta hayata geçirilen bir yeniliğin de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı bünyesinde kurulan Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü olduğunu anımsatan Çataklı, "Burada güçlü ve işinde son derece uzman bir ekip kurduk. Böylece yeni bir farkındalık ve yeni bir kapasite oluşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda da yine vatandaşlarımızdan birtakım beklentimiz olacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'devlet, bir memuruyla telefon açıp sizden para istemez.' Dolayısıyla lütfen, telefondaki tanımadığınız birinin sözüne güvenmeyin. Böyle bir hususla karşılaştığınız an, bugün 81 ilimizde tam kapasite çalışan 112'yi arayın ve bu durumu ihbar edin. Böylece hem ihbar mekanizmasını güçlendirmiş hem de bu suç şeklinin önünü rahatlıkla kesmiş olacağız." diye konuştu.

Terörle mücadele

Çataklı, terörle mücadelede konusunda vatandaşlara verdikleri, "Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız." sözünü tutmak ve Türkiye'yi terörden tamamen arınmış bir hale getirmek için verilen yoğun mücadelenin şubat ayında da hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

PKK terör örgütüne yönelik geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Çataklı, "Kırsal alanda 10'u büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'si PKK/KCK, 28'i DEAŞ, biri sol terör örgütü mensubudur." bilgisini verdi.

Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 361 şüphelinin gözaltına alındığını ve 266 kişinin tutuklandığını aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

"Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde şubat ayında, 103 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 60 silah, 24'ü ağır ve uzun namlulu, 17 mayın/EYP, 6 el bombası, 58 kilogram patlayıcı madde, 5 bin 86 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca şubat ayında 5 terör eylemi engellenmiştir."

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Uyuşturucu ile mücadelenin bir yönüyle de terörle mücadele olduğunu, terörün ana finans kaynağının uyuşturucu olduğunu hemen her platformda dile getirdiklerini belirten Çataklı, "Bu kapsamda verdiğimiz mücadeleyle hem gençlerimizi korumak hem de terörün finans kaynağını tam anlamıyla çökertmek istiyoruz. Şubat ayı da netice itibarıyla uyuşturucu ile mücadelede önemli sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen operasyonlara ilişkin detayları da paylaşan Çataklı, şöyle devam etti:

"Gerçekleştirilen 16 bin 441 operasyonda 21 bin 283 kişi gözaltına alınmış, 1482 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 1 ton 793 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 293 artışla 330 kilogram skunk, geçen aya göre yüzde 36 artışla 1 ton 116 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, geçen aya göre yüzde 70 artışla 121 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 258 kilogram metamfetamin, 32 bin 508 adet ectasy, 200 bin 106 captagon, geçen aya göre yüzde 802 artışla 1 milyon 783 bin 275 sentetik ecza, 1840 kök kenevir ele geçirilmiştir.

Bunun yanı sıra, UYUMA uygulaması hedef sayımız 1 milyon, halihazırda indirme sayımız 493 bin 418, gelen ihbar sayısı 40 bin 766'dır. Bütün bu çabalarımız sayesinde, 2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken 2020'de bu sayı yüzde 66 azalışla 314'e düşmüştür. Ayrıca, şubat ayları itibarıyla Adli Tıp çalışmaları sonuçlanan madde bağlantılı ölüm sayısı 2020'de 224 iken, 2021'in aynı döneminde yüzde 6,7 azalışla 209 olmuştur."

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele etmenin, Türkiye'nin güvenlik mücadelesinin başarılarından bir tanesi olduğunu söyleyen Çataklı, "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik şubat ayında gerçekleştirilen 2 bin 356 operasyonda 3 bin 317 kişi gözaltına alınmış, 39 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 551 bin 41 paket kaçak sigara, 735 bin 470 litre kaçak akaryakıt, 90 bin 195 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"KADES uygulamamızda 3 milyon 307 bin 233 indirme sayısına eriştik"

Kadına yönelik şiddete de değinen Çataklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulamaya konulan önlemlerin sayesinde kadın cinayetlerinde düşüş yaşandığını ifade etti.

Sıfır şiddet, sıfır can kaybı olana kadar mücadelenin sürdürüleceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğinin altını çizen Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu husus ile alakalı yaptığımız önemli çalışmalara değinmem gerekirse, 81 ilde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 1102 aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro/kısım amirliği kurduk. Sadece akıllı telefonlarda kadınlarımızın kullanabildiği uluslararası ödül alan, kadın acil destek (KADES) uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulama sayesinde birçok olaya anında müdahale edebildik. Bugün, KADES uygulamamızda 3 milyon 307 bin 233 indirme sayısına eriştik. Uygulama sayesinde bugüne kadar 325 bin 842 ihbar aldık. İhbarların hepsi takibimizde, hepsine anında müdahale ediyoruz."

14 bin 872 sosyal medya hesabı incelendi

Asayiş konusunda 2021 ile 2022 şubat aylarının değerlendirmesini paylaşan Çataklı, ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen, yankesicilik olayları 664'ten yüzde 23 azalışla 513'e, motosiklet hırsızlığının 1662'den yüzde 4 azalışla 1591'e gerilediğini aktardı.

Bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre günlük ortalama evden hırsızlık sayılarına da değinen Çataklı, İstanbul'da yüzde 17 azalışla 27'ye, İzmir'de yüzde 2 azalışla 7'ye düşürüldüğünü ve Ankara'da da 3 olarak aynı kaldığını, ülke genelinde ise 156 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Çataklı, siber suçlarla mücadele konusunda da bu yıl ocakta terör suçları kapsamında 14 bin 872 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 6 bin 293 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı ve 333 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Düzensiz göçle mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Çataklı, "Şubat ayında, 2 bin 636'sı denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 135 düzensiz göçmen ve 744 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 487 bin 425, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 746 bin 674 kişidir." dedi.

Trafik güvenliği konusunda Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetlere değinen Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu ay geçen aya göre, ölümlü trafik kazaları 118'den yüzde 11 azalışla 105'e, yaralanmalı trafik kazaları 12 bin 319'dan yüzde 10 azalışla 11 bin 63'e, kaza yerinde hayatını kaybeden sayısı 148'den yüzde 18 azalışla 121'e, yaralı sayısı 18 bin 142'den yüzde 12 azalışla 15 bin 971'e ve olay yeri yaya can kayıpları ise 26'dan yüzde 8 azalışla 24'e gerilemiştir."