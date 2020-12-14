Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yasağın bilançosunu açıkladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 7 Aralık Pazartesi-14 Aralık Pazartesi günleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara kesilen cezalar hakkında yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

-İHA-