Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet...
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı, 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet... - Son Dakika
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