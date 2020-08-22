Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım 5 Operasyonuda, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve...
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım 5 Operasyonuda, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım 5 Operasyonuda, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 16:16
Kaynak: İHA
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