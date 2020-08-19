Son dakika haber! İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı.
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, JandarmaKomando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor. - ANKARA
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19.08.2020 09:21:25. #1.13#
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