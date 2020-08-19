Son dakika haber | İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu" başlatıldı. Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel, 47 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 31 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:09

Kaynak: İHA

Son Dakika

Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi

Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü

Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı

Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz

Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeniden başlayacak

Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı

MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi

F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor

En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor