Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı

17.04.2022 10:24
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla 'Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla 'Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır'da 'Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda jandarma özel harekat, polis özel harekat ve jandarma komando timlerinden oluşan 650 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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