Son dakika haberi! Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 670 personel ve 56 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA