Son dakika haber! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı

19.04.2022 08:57
Son dakika haber! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 654 personel 42 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA

YORUMLAR
500
Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi Hakkari kırsalında EYP ele geçirildi Hakkari kırsalında EYP ele geçirildi

Jandarma, Hakkari, Çavuş, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü
08:57 AK Partili belediye başkan yardımcısının oğlu, 12 yaşındaki çocuğa tecavüzden 38 yıl ceza aldı! Belediyenin camları taşlandı
08:53 19 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:45 19 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?
08:35 Türkiye'den Filistin ve Mescid-i Aksa hamlesi! Erdoğan, Herzog'u arayacak
08:29 Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap!
08:26 Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor
08:08 19 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde sağanak yağış ve bulutlu bir hava hakim
08:02 Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı
07:58 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 09:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement