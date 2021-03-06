İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "2021 Şubat ayında 12'si büyük 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 32 kırsal operasyon yapılmıştır" - Son Dakika

İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "2021 Şubat ayında 12'si büyük 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 32 kırsal operasyon yapılmıştır"

"Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin nihai hedefi, son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edecektir"

İçişleri Bakanlığı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, 2021 Şubat ayında 12'si büyük 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 32 kırsal operasyon yapılmıştır. Terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelikte bin 538 operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında son bir ayda yurtta yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Düşen her damla kanın hesabını sorma kararlılığımız aynen devam edecektir"

Terörle mücadeleye kararlıkla devam ettiklerini belirten Çataklı, "Ülkemizin uzun yıllardır ana gündem maddesi olan terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin nihai hedefi, son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edecektir. 15 Temmuz sonrası geliştirdiğimiz kapasitenin, terörle mücadeledeki yeni güvenlik konseptimizin, elde ettiğimiz saha başarılarının, terörün kaynaklarını kurutma konusundaki adımlarımızın, 551. gününde olan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetlerinin birilerini fena halde sinirlendirdiğini ve hırçınlaştırdığını da biliyoruz. PKK'ya yıllardır yatırım yapanların, sırtını yaslayanların elbette ki bu mevcut tablodan umutsuzluğa kapılmaları ve kendilerince çare aramaları normaldir. Bu mücadelede ki hiç kimseyi bir adım dahi geri çekmeyeceğiz. Düşen her damla kanın hesabını sorma kararlılığımız aynen devam edecektir" diye konuştu.

Şubat ayında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Çataklı,"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, 2021 Şubat ayında 12'si büyük 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 32 kırsal operasyon yapılmıştır. Terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelikte bin 538 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda; 58'i sağ, 20'si teslim olmak üzere toplam 78 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 59'u PKK/KCK, 18'i DAEŞ, biri ise sol terör örgütü mensubudur. Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatta olduğu değerlendirilen bin 27 PKK/KCK, bin 834'ü FETÖ/PDY, 247'si DAEŞ, 41'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 3 bin 149 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 490'ı tutuklanmıştır. Tutuklananların 171'i PKK/KCK, 255'i FETÖ/PDY, 56'sı DAEŞ ve 8'i de sol terör örgütü mensubudur" ifadelerini kulandı.

"Uyuşturucu ile ilgili mücadele Ekim-Şubat ayında da yoğun şekilde yürütülen çalışmalarımızla devam etti"

Uyuşturucu ile mücadeleyi yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Çataklı, "Gündem maddelerimiz arasında yer alan ve PKK'nın ana gelir kaynağı olan uyuşturucu ile ilgili mücadele Ekim-Şubat ayında da yoğun şekilde yürütülen çalışmalarımızla devam etti. 17 bin 432 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 23 bin 714 kişi gözaltına alındı. Bin 759 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 2 ton 638 kg esrar, 18 kg skunk, bin ton 305 kg eroin, 13 kg kokain, 265 kg bonzai, 204 kg metamfatamin, 1 milyon 182 bin 108 adet extacy, 394 bin 450 adet captagon, 216 bin 574 adet sentetik ecza, 2 bin 829 kök kenevir ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında dinamik denetim modeli çalışmalarına başlattıklarını kaydeden Çataklı, konuyla alakalı şunları dedi:

"İçişleri bakanlığı olarak bu yeni dönemde rehavete kapılmamak ve salgının seyrinin yeniden yükselmesinin

önüne geçmek maksadıyla yoğunlaştırılmış yeni dinamik bir denetim modeliyle çalışmalarımıza başladık, bir program gerçekleştirdik. İki gün önce de 260 bin denetim hedefiyle yaptığımız ilk uygulamaya valilerimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz, jandarma komutalarımız, diğer il ve ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, belediyelerimiz, belediye personellerimiz ile sahadaydık. Hatta Bakanımızın talimatları doğrultusunda bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız da bu çalışmalara katıldılar. Salgın ile mücadele kapsamının da bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 113 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca, 469 bin 98 ihbar ve şikayette kontrol edildi."

Şubat ayında 7 binin üzerinde düzensiz göçmen yakaladıklarını söyleyen Çataklı, "Düzensiz göçmen ile mücadelede, Şubat ayında 723'ü denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 505 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu olaylarda 345 organizatör de yakalanmıştır" bilgilerini verdi.