Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mersin Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu hatırlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kimlik belirleme çalışmaları sonucunda teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

Kaynak: DHA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İçişleri: Mersin'de polisevine saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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